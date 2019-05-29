ريال مدريد يزيح يونايتد من على عرش أغلى أندية العالم

أزاح ريال مدريد منافسه مانشستر يونايتد ليصبح النادي الأعلى قيمة في العالم طبقا للقائمة السنوية التي أصدرتها مجلة فوربس اليوم الأربعاء.



وقالت فوربس إن قيمة ريال مدريد، الذي فاز في 2018 بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، بلغت 4.24 مليار دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق.



وحل برشلونة ثانيا في القائمة بقيمة بلغت 4 مليارات دولار بينما جاء مانشستر يونايتد، الذي تصدر القائمة في العامين الماضيين، ثالثا بقيمة بلغت 3.8 مليار دولار.



وأكمل بايرن ميونخ (3 مليارات دولار) ومانشستر سيتي (2.69 مليار دولار) المراكز الـ5 الأولى.



وقال مايكل أوزانيان مساعد مدير التحرير في فوربس "تتزايد قيمة أندية كرة القدم لأن الشركات تستمر في زيادة الأموال التي تدفعها للفرق في مقابل رعاية القميص وملابس التدريب وغيرها من أمور الرعاية".



وأضاف "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم ويتصدر لاعبوها اللوحات الإعلانية للترويج للمنتجات".



المصدر: موقع كورة

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