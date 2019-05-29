20 مليونًا تفصل ريال مدريد عن صفقة فرنسية

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد يفصله 20 مليون يورو عن التعاقد مع صفقة فرنسية خلال الميركاتو الصيفي.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يسعى لضم فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لليون، واتخذ النادي خطوات جادة لإنهاء الصفقة.



وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كثف الاتصالات في الأيام الأخيرة من أجل إنهاء الصفقة، حيث أن النادي الملكي قدم عرضًا بـ30 مليون يورو، بينما يريد ليون الحصول على 50 مليونًا.



وأوضحت أن نادي ليون مقبل على حقبة جديدة مع جونينيو بيرنامبوكانو المدير الرياضي، وسيلفينيو المدير الفني، ولذلك يريد بيع اللاعبين المرشحين للمغادرة سريعًا، للاستفادة من أموالهم في إعادة التعاقد مع آخرين.



وأفادت بأن العلاقة الجيدة بين جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد تنهي الصفقة لصالح الميرنجي، رغم وجود منافسة من برشلونة ويوفنتوس.



المصدر: موقع كورة

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