اونلاين | بث مباشر مباراة تشيلسي وارسنال KORA STAR يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال YouTube beIN SPORTS

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بث مباشر تشيلسي، أرسنال بث مباشر يلا شوت بث مباشر تشيلسي وأرسنال كورة ستار مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر الاسطورة كورة لايف نهائي الدوري الاوروبي، وتحدث ايدين هازارد لاعب البلوز عن رحيله من الفريق مطلع الموسم المقبل موضحا أن اهتمامه الوحيد الآن هو النهائي ولا يفكر في شئ سوى هذا اللقاء وبعده سيقرر ماذا سيفعل، يذكر أن بعض الاشتباكات قد حدثت بين مشجعي الناديين قبل انطلاقة اللقاء واسفر ذلك عن اصابة اثنين من الجماهير فمن ستكون له الغلبة اليوم.

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يذكر أن آخر مباراة للفريقين معا قدا انتهت بفوز أرسنال بهدفين نظيفين في الدور الثاني سجلهما الكسندر لاكازيت ولوران كوتشيلني بينما انتهت مباراة الدور الأول بثلاثية مقابل هدفين.

تشكيل تشيلسي كما أعلنه مدربه المخضرم ساري لمباراة الليلة شهد تواجد: كيبا، جورجينيو، كانتي، هازارد، بيدرو، كوفاسيتش، جيرو، كريستنسن، أزبيليكويتا، ديفيد لويز، بالميري.

وحقق نادي تشيلسي البطولة سابقا في عام 2013 بينما لم يحققها أرسنال ولكن حققها مدربه ايمري في ثلاثة نسخ متتالية عندما كان مدربا لفريق اشبيلية

بداية المباراة: أرسنال على السار وتشيلسي على اليمين وضغط مبكر من الجانرز على البلوز والكرة في المرتدة خطيرة لأرسنال ودفاع تشيلسي يستعيدها