اونلاين | كورة ستار - بث مباشر مباراة تشيلسي وأرسنال- كورة لايف yalla shoot اونلاين بدون تقطيع

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يستضيف، فريق تشيلسي نظيره أرسنال مساء الأربعاء على ملعب باكو الأوليمبي ضمن منافسات ذهاب نهائي الدوري الأوروبي.

وتأهل فريق أرسنال إلى المباراة النهائية، بعد تخطيه فريق فالنسيا الإسباني بنتيجة 7 / 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فى المقابل تخطى تشيلسي نظيره إينتراخت فرانكفورت الألمانى بركلات

الترجيح بنتيجة 4 / 3، بعد تعادل الفريقين ذهابًا وإيابًا 1 / 1.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

تنطلق مباراة أرسنال وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

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والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الحاية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي

تذاع مباراة أرسنال وتشيلسي على قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة، بتعليق حفيظ دراجي وحسن العيدروس.

ويقود تشيلسي ماوريسيو ساري ويطمح في الفوز بأول بطولة له مع الفريق في أول مواسمه، وأيضًا أرسنال لديهم رغبة قوية في الخروج من الموسم ببطولة تحت قيادة إيمرى