رياضة | وزارة الشباب و الرياضة توفر شاشات عرض بمراكز الشباب لإذاعة بطولة الأمم الأفريقية مجاناً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب و الرياضة توفر شاشات عرض بمراكز الشباب لإذاعة بطولة الأمم الأفريقية مجاناً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت وزارة الشباب والرياضة استعدادها لتوفير شاشات عرض عملاقة بمراكز الشباب والمدن الشبابية لإذاعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية والتي ستقام بالقاهرة في الفترة من 21 يونيه وحتى ۱۹ من يوليو المقبل.

وستذاع جميع مباريات البطولة منقولة على التليفزيون المصري عبر قنواته الأرضية وقناة "تايم سبورت " التي خصصت عدة برامج التحليل مباريات البطولة ونقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة.