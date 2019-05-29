رياضة | وزارة الشباب و الرياضة توفر شاشات عرض بمراكز الشباب لإذاعة بطولة الأمم الأفريقية مجاناً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب و الرياضة توفر شاشات عرض بمراكز الشباب لإذاعة بطولة الأمم الأفريقية مجاناً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنهت وزارة الشباب والرياضة استعدادها لتوفير شاشات عرض عملاقة بمراكز الشباب والمدن الشبابية لإذاعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية والتي ستقام بالقاهرة في الفترة من 21 يونيه وحتى ۱۹ من يوليو المقبل.
وستذاع جميع مباريات البطولة منقولة على التليفزيون المصري عبر قنواته الأرضية وقناة "تايم سبورت " التي خصصت عدة برامج التحليل مباريات البطولة ونقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة دعمت مراكز الشباب والمدن الشبابية بالأجهزة اللازمة وشاشات العرض العملاقة داخل كل مركز حيث أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأنه سوف يعمل على توفير جميع الإمكانيات المتاحة بالمنشآت الرياضية التابعة للوزارة لخدمة جماهير مصر في البطولة.
ووجه وزير الشباب والرياضة تعليماته إلى جميع مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات للعمل على المساهمة في توفير تلك الخدمات داخل محافظاتهم.