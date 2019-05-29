رياضة | صحيفة تكشف عن وجهة رامون دياز القادمة بعد بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة تكشف عن وجهة رامون دياز القادمة بعد بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير سعودية عن دخول رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز ضمن ترشيحات تدريب الهلال السعودي في الموسم المقبل.

وحسب "صدى" السعودية ، فأن رامون دياز ضمن المرشحين لتدريب الهلال بعدما جاء في المرتبة الثانية في قائمة المرشحين لتولي تدريب الهلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن مدربًا أوروبيًا هو من يحتل المرتبة الأولى في خيارات الهلاليون، ويتضمن ملف مفاوضات الهلال أيضًا خوان بيتزي مدرب الأخضر سابقاً، والروماني كوزمين أولاريو كخيار أخير.