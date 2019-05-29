رياضة | أزمة حراسة المرمى تربك حسابات الفتح السعودي

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي، في تجديد تعاقده مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، بسبب مغالاة فريقه دينامو كييف المادية.

وطلب النادي الإوكراني 4 ملايين دولار من أجل تجديد إعارة الحارس لموسم جديد، الأمر الذي جعل إدارة الفتح في التفكير بوجود البديل.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة الفتح أبدت رغبتها في التعاقد مع حارس جزائري، حيث بدأت التفاوض مع الثنائي مصطفى زغبة حارس وفاق سطيف الجزائري، وغايا مرباح حارس نصر حسين داي الجزائري.

والجدير بالذكر أن الفتح تعاقد مع كوفال مع بداية الموسم، قادمًا من صفوف دينامو كييف الأوكراني لمدة موسم على سبيل الإعارة.