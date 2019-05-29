رياضة | لجنة المتطوعين ومرافق الفرق تنهى تدريب متطوعي السويس استعداد لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المتطوعين ومرافق الفرق تنهى تدريب متطوعي السويس استعداد لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق مرحلة التدريب العام لشباب السويس وعدد من شباب المحافظات المجاورة المتطوعين فى تنظيم بطولة الأمم الإفريقية المقامة فى مصر فى الفترة من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو 2019 .

وتَضَمن تدريب الشباب المشاركين فى تنظيم البطولة بمجموعة السويس جلسات تدريبية على مدار يومين تم خلالهم تدريب على أهمية المشاركة المجتمعية، ومهارات التواصل والاستماع الفعال، وآليات اتخاذ القرارات، والعمل الجماعى وفن التفاوض،وضبط النفس وتدريب للفتيات ، وكذا بعض قواعد الإتيكت ،إضافة إلى التطرق إلى دور العمل التطوعي فى ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030.

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وتبدأ لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق مساء اليوم الاربعاء مرحلة التدريب العام لمجموعة متطوعي الإسماعيلية على مدار يومي الأربعاء والخميس بنموذج المحاكاة بهيئة قناة السويس استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية ، ويقوم بالتدريب مجموعة من الخبراء فى التنمية البشرية وصقل المهارات.

وأشادت الدكتورة جهاد عامر بحرص شباب السويس على المشاركة فى المحفل الإفريقي والالتزام على اثناء فترات التدريب لتلقي المعلومات العامة للبطولة والتدريب على المهارات الأساسية الداعمة لتمكينهم فى أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، لافتة إلى التدريب التخصصي الذى سيعقب التدريب العام من خلال رؤساء اللجان الفرعية المتخصصة باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية.

وأثنت عامر على دور جامعة السويس لاستضافة تدريبات شباب السويس وعدد من المحافظات المجاورة، وكذا السادة القائمين على مجموعة السويس رئاسة ً وأعضاء ، فى بطولة الأمم الإفريقية لمتابعته الدورية مع اللجنة بشأن دور الشباب المتطوعين فى تنظيم البطولة بالسويس، مبينة أن بطولة إفريقيا لكرة القدم هى حدث قومى يتكاتف فى تنفيذه مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق النجاح المأمول له ولعكس الصورة المشرفة لمصر فى استضافة الأحداث العربية والقارية والإقليمية والدولية الكبري.