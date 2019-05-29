رياضة | النجم الاحمر الصربي يسترد مدافع الهلال عن طريق الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الاحمر الصربي يسترد مدافع الهلال عن طريق الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ميلوش ديجينيك، مدافع نادي الهلال السعودي، من الإنتقال إلى صفوف النجم الأحمر الصربي على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "Hotsport. Rs" الصربية، إلى أن الاسترالي ديجينيك من الممكن أن يعود إلى فريقه السابق النجم الأحمر الصربي من خلال الإعارة إبتداءً من الموسم المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أن ديجينيك يرغب في العودة إلى صربيا الموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن ميلوش خاض منذ انضمامه للهلال في الميركاتو الشتوي 2019 ما يقرب من 18 مباراة بمختلف البطولات (الدوري والكأس ودوري الأبطال) وسجل هدفين خلالهم.

وكان ديجينك قد وقع لنادي الهلال السعودي على عقد يمتد حتى ثلاثة أعوام ونصف قادماً من النجم الأحمر الصربي.