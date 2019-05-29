رياضة | بيراميدز يوجه الشكر لرامون دياز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يوجه الشكر لرامون دياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم بيراميدز المصري، الشكر للأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للفريق، اليوم الأربعاء، على الفترة التي قضاها مع النادي.

وقال عفيفي، عبر حسابه على "تويتر": "عمل رائع مع ذكريات جيدة، شكرا لك رامون دياز ولجميع أعضاء الجهاز.. ستكون دائما مرحبا بك في مصر وخاصةً بيراميدز".

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وكان المدرب الأرجنتيني قد وجه الشكر، أمس الثلاثاء، لمعاونيه وتركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عبر حسابه على "تويتر".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري، برصيد 69 نقطة، حصدها خلال 33 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف الأهلي المتصدر، الذي خاض 32 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط أمام الزمالك صاحب المركز الثالث، الذي لعب 29 لقاءً.