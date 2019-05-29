رياضة | رسميًا.. ضمك السعودي يعلن تعاقده مع فيليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. ضمك السعودي يعلن تعاقده مع فيليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي ضمك السعودي، الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن تعاقده مع البرازيلي خورخي فيليبي لاعب ديبورتيفو ألافيس البرتغالي.
ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب معلقًا عليها "البرازيلي جورجي فيليبي ضمكاوي".
وسبق للمدافع البرازيلي، اللعب في صفو ناديي فيغرنسي وجوفنتيد البرازيليان، وديبورتيفو ألافيس البرتغالي.
ويعد صاحب الـ 31 عامًا ثالث صفقات ضمك السعودي استعدادًا للموسم الجديد، حيث تعاقد مع الحارس المغربي رحماني شمس الدين، ومواطنه المدافع الدولي زكريا حدراف.