رياضة | رسميًا.. ضمك السعودي يعلن تعاقده مع فيليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. ضمك السعودي يعلن تعاقده مع فيليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ضمك السعودي، الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن تعاقده مع البرازيلي خورخي فيليبي لاعب ديبورتيفو ألافيس البرتغالي.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب معلقًا عليها "البرازيلي جورجي فيليبي ضمكاوي".