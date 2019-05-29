رياضة | تقارير.. ريال مدريد على وشك حسم كبري صفقاته التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد على وشك حسم كبري صفقاته التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي الإسبانى خوسيه ألفاريز المذيع في القناة السادسة الإسبانية إن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا أقرب إلى ريال مدريد من برشلونة ، وذلك خلال مشاركته في برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني.

وكانت إذاعة " Rac1" الإسبانية، أكدت أمس أن نيمار قريب من العودة لبرشلونة، بعد محاولات الفريق الكتالونى على إعادته من جديد، وعرض صفقة تبادلية بجانب المقابل المادى، والذى أدي ذلك لدخول اسم عثمان ديمبلي لاعب برشلونة في الصفقة، من أجل الحصول على نيمار.

وكان اللاعب قد ألمح خلال الأيام السابقة، لعودته للاليجا ورحيله عن فرنسا، ولذلك قررت إدارة باريس سان جيرمان عدم بيع اللاعب البرازيلي بأقل من 350 مليون يورو ولكن مدريد لن تدفع أكثر من 280 مليون يورو.