رياضة | الرجاء المطروحي ينفي توقيع عبد العاطي للمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المطروحي ينفي توقيع عبد العاطي للمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح سليمان سنجاري المدير الإداري لنادي الرجاء المطروحي للفجر للرياضي بأن مايتردد عن توقيع محمود عبد العاطي مهاجم الفريق المطروحي لنادي المصري البورسعيدي ليس له أساس من الصحة.
أكد أن اللاعب حتي هذة اللحظة متواجد بصفوف الرجاء وأن مجلس الإدارة لم يوافق علي بيع عبد العاطي للمصري كما تردد ولن يتم ذلك إلا من خلال النادي.
وكانت ترددت أنباء تفيد بأن المصري البورسعيدي تعاقد مع محمود عبد العاطي مهاجم الرجاء المطروحي لمدة ثلاث سنوات.