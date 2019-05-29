رياضة | الحل الودي ينهي مشكلة نياسي مع الرجاء المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحل الودي ينهي مشكلة نياسي مع الرجاء المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدولي السنغالي إبراهيما نياسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي على تسوية الخلافات بينه وبين ناديه مع مسؤولي النادي من أجل فك الارتباط بين الطرفين بنهاية مباريات الدوري المغربي.

ويرتبط نياسي بعقد لموسم قادم مع الرجاء إلا أن المدير الفني الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون لا يحتاج إلى خدماته الموسم القادم ولا يمانع في تسريحه.