انت الان تتابع تفاصيل خبر هازارد إلى ريال مدريد.. متى ستعلن الصفقة رسمياً؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 09:51 مساءً - تشير تقارير صحفية متعددة إلى أن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد أنهى رسمياً صفقة التعاقد مع صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي إيدين هازارد، من أجل الالتحاق بصفوفه بداية من صيف هذا العام.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الصفقة المرتقبة ستعلَن رسمياً، الاثنين المقبل؛ أي بعد 5 أيام بالتمام والكمال من خوض اللاعب مباراته الأخيرة بقميص تشيلسي أمام آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي بالعاصمة الأذرية باكو.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الصفقة انتهت بالكامل؛ بعدما وافق تشيلسي على الاستغناء عن خدمات اللاعب وانتقاله إلى قلعة "سانتياغو برنابيو"، مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (145 مليون دولار أمريكي).

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وأشارت إلى أن النادي اللندني سوف يحصل مباشرة على 100 مليون جنيه إسترليني (126 مليون دولار) فور إتمام التعاقد رسمياً، فضلاً عن 15 مليوناً (18.9 مليون دولار) كمتغيرات وحوافز مالية.

ولفتت إلى أن هازارد سوف يتقاضى راتباً أسبوعياً يُقدر بـ400 ألف جنيه (505 آلاف دولار)، خلال عقده الذي سيمتد أربعة أعوام كاملة مع النادي الملكي.

وينتهي عقد النجم البلجيكي مع تشيلسي صيف العام المقبل؛ وهو ما دفع إدارة النادي اللندني إلى الموافقة على رحيله إلى مدريد؛ خشية مغادرته مجاناً شتاء عام 2020.

يُذكر أن النادي الملكي أبرم بالفعل صفقتين حتى الآن، ويتعلق الأمر بالتعاقد مع المدافع البرازيلي لبورتو البرتغالي إيدير ميليتاو مقابل 50 مليون يورو، ومهاجم سانتوس الواعد رودريغو جويس مقابل 45 مليون يورو.