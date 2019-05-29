شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: سعيد بمشاركتي الثانية في نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لاعب نادي ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح إنه سعيد بالحصول على فرصة مميزة للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

وانتهت مشاركة اللاعب المصري بنهائي العام الماضي بعد 30 دقيقة فقط نظراً لخروجه مصاباً من المباراة التي فاز فيها ريال مدريد الإسباني على ليفربول بنتيجة 3-1، وهو ما يسعى اللاعب صاحب الستة وعشرين عاماً لتعويضه.

Advertisements

وقال صلاح لقناة بي إن سبورتس: «أتمنى ان ألعب المباراة كاملة هذه المرة... أتمنى أن نصحح ما حدث العام الماضي ونحصل على نتيجة جيدة ونفوز باللقب».

وأضاف صلاح أن فريقه استعد جيداً للقاء الذي سيقام ضد توتنهام الإنجليزي في العاصمة الإسبانية مدريد يوم السبت القادم.

وقال: «أستعددنا جيداً في معسكر (إسبانيا) والفريق الآن في أفضل معدلاته البدنية لذا نأمل ان يعطينا هذا الأفضلية في النهائي».

وأعرب اللاعب الحائز على جائزة هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين عن حلمه بالتسجيل في المباراة النهائية، كما قال غنه يحلم بتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري الشهر القادم.