شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. صامويل إيتو الهداف التاريخى لبطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون الهداف التاريخى لبطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 18 هدفا. وتوج إيتو بهداف بطولة 2006 التى أقيمت فى مصر برصيد 5 أهداف و2008 بنفس الرصيد من الأهداف. Advertisements ساهم صامويل إيتو فى حصول منتخب الأسود على الكأس مرتين عام 2000 و2002 . وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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