شكرا لقرائتكم فضيحة.. أحمد مجاهد ألغى تذاكر الطيران لطاقم الحكام الأجنبى للقاء الزمالك والإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفجرت خلال الساعات الأخيرة فضيحة جديدة بطلها أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، حيث رفض عضو الجبلاية استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى المقرر لها غدا الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ31 بالدورى.

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وأرسل نادى الزمالك بإرسال مبلغ 25 ألف دولار لإتحاد الكرة مساء أمس، واتفق عصام عبد الفتاح عضو الجبلاية على طاقم حكام أجنبى لإدارة اللقاء، وعندما أرسل اتحاد الكرة أحد موظفيه لحجز تذاكر الطيران للطاقم الأجنبى، أكد له مسئولو شركة الطيران المتعاقدة مع اتحاد الكرة أنهم تلقوا اتصالا من أحمد مجاهد عضو الجبلاية يطلب منهم عدم حجز تذاكر طيران للطاقم الاجنبى.

وساهم أحمد مجاهد وفرمانه لمسئولى شركة الطيران فى تفويت الفرصة على نادى الزمالك لاستقدام حكام أجانب لمباراة الإنتاج الحربى المقبلة، ليتم إسنادها لطاقم حكام مصرى على غير رغبة مسئولى الزمالك الذين طلبوا حكاما أجانب للقاء.