شكرا لقرائتكم شاشات عرض بمراكز الشباب استعدادا لأمم افريقيا و"تايم سبورت" تنقل المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا منذ قليل أعلنت من خلاله توفير شاشات عرض فى مراكز الشباب والمدن الشبابية لعرض مباريات بطولة أمم افريقيا 2019 التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وتذاع جميع مباريات البطولة على التليفزيون المصرى عبر قنواته الأرضية وقناة "تايم سبورت" التى خصصت عدة برامج لتحليل جميع مباريات البطولة وتغطية الفعاليات المتعلقة بجميع الأحداث الخاصة بالكان.

كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت دعمها لجميع مراكز الشباب والمدن الشبابية بشاشات عرض عملاقة لإذاعة مباريات بطولة أمم افريقيا "مجانا"، حتى تتمكن الجماهير المصرية من متابعة مباريات هذه البطولة الكبرى.

قناة تايم سبورت تنقل كل استعدادات منتخب مصر للبطولة وأخبار المنتخبات الأخرى وتغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، وتم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع على نسختها الأرضية، مباريات أمم أفريقيا 2019

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وتضم قناة "تايم سبورت" فريق عمل يعتبر أفضل عناصر العمل الإعلامى الرياضى، وعددا من النجوم منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، ويشارك فى الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة، طه إسماعيل، وحازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور وغيرهم، وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، أيمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيى حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله زيدان، عمرو جميل وآخرين.

وتعد هذه القناة خطوة جيدة حتى يتمكن المشاهد المصرى من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب أو كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة.