شكرا لقرائتكم حقيقة توقيع عمرو جمال لنادي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، حقيقة توقيع اللاعب لصفوف نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية.

وترددت أنباء قوية فى الساعات الأخيرة، تفيد بتوقيع عمرو جمال عقود رسمية مع نادي الزمالك تمهيدا لإنتقاله للقلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى القادم، وتردد تواجد اللاعب فى معسكر الأبيض الأخير بالإسكندرية قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

كشف المصدر أن عمرو جمال لم يوقع للزمالك نهائيا وأن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة والهدف من ظهور هذه الشائعات افتعال أزمة بينه وبين مسئولى النادي الأهلي.

أضاف المصدر أن عمرو جمال وقع عقود جديدة مع النادي الأهلي قبل رحلة احترافه فى صفوف نادي بيدفيست الجنوب أفريقي وقام مسئولو القلعة الحمراء بتفعيل العقد الجديد خلال الأيام الماضية ليتبقى فى عقد اللاعب الحالى موسمين بخلاف الموسم الحالى وبالتالى لا يحق له التوقيع لأى نادي آخر دون الحصول على إذن ناديه.