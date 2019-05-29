شكرا لقرائتكم أشعة جديدة تحسم إصابة عماد السيد وعودته للملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشعة جديدة يخضع لها عماد السيد حارس مرمى الزمالك، من أجل تحديد موعد فك الجبس من يده، بعد تعرضه للإصابة فى أحد أصابع اليد خلال مشاركته أمام الداخلية فى الدورى.

ورغم إصابة عماد السيد ووضع يده فى الجبس، إلا أن الحارس يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه، كلاعب فقط، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى، غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.