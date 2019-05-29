شكرا لقرائتكم هل ينتقل هداف الدوري للأهلي أو الزمالك.. المقاولون يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون، أن أحمد علي هداف الدوري ونجم الفريق مستمر مع المقاولون وعقده ممتد لعام آخر.

وأضاف عادل في تصريحاته لـ الخليج 365: أنه لا توجد مفاوضات من الأهلي والزمالك لضم اللاعب، وأن وسائل التواصل تتداول هذه الأخبار دون مصداقية.

وكان أحمد علي قد انضم لقائمة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.