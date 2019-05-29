شكرا لقرائتكم هل يكون رينارد خليفة دياز في بيراميدز؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، رسالة غامضة عبر "تويتر"، وجّه خلالها الشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ، إلى لاعبي الفريق على الفترة التي قضاها خلال تدريب الفريق.

و ذكرت صحف مغربية من قبل دخول الفرنسي هيرفي رينارد في مفاوضات مع أحد الأندية المصرية، ورجح البعض أن يكون النادي الأهلي هو وجهة رينارد القادمة، بعد النتائج السيئة التي حققتها القلعة الحمراء تحت قيادة الاورجوياني مارتن لاسارتي واقتراب رحيله عن الشياطين الحمر.

و لكن بعد الـ"تويتة" الغامضة التي كتبها دياز، هل يكون بيراميدز هو منافس الأهلي في التفاوض مع مدرب المنتخب المغربي؟