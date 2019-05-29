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شكرا لقرائتكم نادي مصر يهنىء نجم الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص نادي مصر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز على تهنئة لاعبه السابق محمد عبد الغني مدافع الزمالك الحالي، بالتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.
ووضعت الصحفة الرسمية للنادي صورة عبد الغني على خاصية "الستوري" الخاص بها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبوا عليها "مبروك يا عبد الغني".
وكان عبد الغني قد انتقل إلى نادي الزمالك في شهر يناير من الموسم الماضي، قادماً من نادي مصر، ليثبت نفسه بقوة بعدها ويقدم مستوى جيد مع الفريق الأبيض.
جدير بالذكر أن الزمالك قد توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.
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