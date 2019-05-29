يلا شوت nassr TV مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن بث مباشر كورة لايف kora star الشوط الأول كورة ستار...

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مشاهدة مباراة النصر الرياضي وذوب آهن أصفهان بث مباشر

مشاهدة مباراة النصر الرياضي وذوب آهن أصفهان بث مباشر اليوم فى دوري أبطال آسيا، يمكن متابعة اللقاء على رابط يلاشوت بدون تقطيع ماتش النصر في دوري أبطال آسيا ، حيث ضمن الفريقات التأهل للدور التالي من البطولة، ويتصدر ذوب آهن صدارة المجموعة برصيد 44 نقطة، ويحل النصر ثانياً برصيد 8 نقاط ، مباراة النصر الرياضي مع ذوب آهن أصفهان على رابط kora on لايف بدون تقطيع فى مواجهة شديدة القوة تجمع بين الفريقين مساء اليوم بث مباشر يلا كورة.

موعد مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن أصفهان

بطولة دوري أبطال أفريقيا

الساعة : 20:30 بتوقيت مصر

الساعة : 21:30 بتوقيت السعودية

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مباراة النصر الرياضي مع ذوب آهن أصفهان بث مباشر، مشاهدة مباراة النصر الرياضي مع ذوب آهن أصفهان، بث مباشر مباراة النصر، ستكون المباراة منقولة من خلال قناة بي أن سبورن أتش دي 3 بتعليق عامر الجوذيري.

رابط مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن بث مباشر اليوم

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مشاهدة مباراة النصر بث مباشر يوتيوب

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نتيجة مباراة النصر وذوب آهن اليوم

النصر ذوب آهن 0 0

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة النصر وذوب آهن أصفهان مباشرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

مرور 10 دقائق من زمن الشوط الاول، والتعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة النصر وذوب آهن حتى الآن.

ذوب آهن يضيع الهدف الأول في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول بعد أنفراد صريح بحارس المرمي.