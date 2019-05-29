شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. حقيقة توقيع عمرو جمال لنادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، حقيقة توقيع اللاعب لصفوف نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية. لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا..

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