شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لتحديد موعد فك جبس عماد السيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لأشعة جديدة من أجل تحديد موعد فك الجبس من يده، بعد تعرضه للإصابة فى أحد أصابع اليد خلال مشاركته أمام الداخلية فى الدورى.
ورغم إصابة عماد السيد ووضع يده فى الجبس، إلا أن الحارس يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه، كلاعب فقط، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى، غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.
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