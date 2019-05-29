شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يتحدى الزمالك ويرفض استقدام حكام أجانب لمباراة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضيحة جديدة بطلها أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، تفجرت خلال الساعات الأخيرة، حيث رفض عضو الجبلاية استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى المقرر لها غدا الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ31 بالدورى.

وقام نادى الزمالك بإرسال مبلغ 25 ألف دولار لإتحاد الكرة مساء أمس، واتفق عصام عبد الفتاح عضو الجبلاية على طاقم حكام أجنبى لإدارة اللقاء، وعندما أرسل اتحاد الكرة أحد موظفيه لحجز تذاكر الطيران للطاقم الأجنبى، أكد له مسئولو شركة الطيران المتعاقدة مع اتحاد الكرة أنهم تلقوا اتصالا من أحمد مجاهد عضو الجبلاية يطلب منهم عدم حجز تذاكر طيران للطاقم الاجنبى.

وتسبب قرار أحمد مجاهد وفرمانه لمسئولى شركة الطيران فى تفويت الفرصة على نادى الزمالك لإستقدام حكام أجانب لمباراة الانتاج الحربى المقبلة، ليتم إسنادها لطاقم حكام مصرى على غير رغبة مسئولى الزمالك الذين طلبوا حكاما اجانب للقاء.