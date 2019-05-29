شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع مع صالح جمعة فى الأهلى خلال أيام.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة خاصة مع صالح جمعة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة اللاعب فى مسألة تمديد عقده.

كان صالح جمعة قد رحّب بتمديد عقده مع الأهلى بشكل مبدئى، ومن المقرر أن يعقد عب الحفيظ جلسة مع اللاعب للاتفاق حول عدة بنود تتعلق بالعقد، خاصة أن صالح جمعة من اللاعبين الذين أضافوا الكثير للفريق منذ قيده فى القائمة منذ انتقالات يناير الماضية.

ويشارك صالح جمعة فى مباريات الأهلى الماضية ويقدم عروض جيدة مع الفريق بجانب التزامه مع الفريق وعدم خروجه عن النص.