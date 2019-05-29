الان تتابع صاحب رأسية الصدارة النصراوية برونو يغادر النصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بات من المؤكد استغناء الإدارة النصراوية عن المدافع البرازيلي برونو اوفيني والذي لم يقدم له عرض للتجديد بعد قضائه ثلاثة مواسم مع الفريق بداية من عام 2016م.
وكتب البرازيلي برونو عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “ليس من السهل علي أن أودعكم ولكن أريد أن أقول شكرا للجميع للثلاثة سنوات الماضية، حاولت أن أقدم كل ما بوسعي حينما ارتدي قميص النصر، إلى الأبد أنتم في قلبي”.
يذكر أن برونو ساهم بشكلاً كبير خلال الموسم الماضي بالحصول على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية مع فريقه النصر 2018-2019م وتألقه في مباراة الديربي بتسجيله هدف الفوز القاتل بالدقائق الأخيرة.
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