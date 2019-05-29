شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يؤكد على أهمية وديتي أوزباكستان وفلسطين قبل تصفيات طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أنه اختار 30 لاعبا لقائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل تحسبا لجميع الظروف خاصة وان مباريات الدوري مستمرة حتى موعد انطلاق المعسكر والسفر المحدد له فجر يوم 6 يونيو المقبل.

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وأكد المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على أهمية مبارتي أوزباكستان خاصة وان الفريق الاوزباكستاني يستعد للتصفيات الاسيوية النهائية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكشف غريب عن وجود عرض اخر من السودان للعب امام المنتخب الاولمبي في يونيو يتم دراسته من قبل

وحرص غريب على على توجيه الشكر لمجلس اداراة اداراة الاتحاد برئاسة المهندس هاني ابوريدة والدكتور كرم كردي المشرف على المنتخب الأولمبي للدعم الكبير الذي يدمانه للفريق من أجل الفوز ببطولة افريقيا للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.