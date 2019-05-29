شكرا لقرائتكم خبر عن «ساري» يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره أرسنال، في المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، على ملعب باكو الأوليمبي بأذربيجان، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي «يورباليج».

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

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الدفاع: أزبليكويتا، كريستينسين، دافيد لويز، إيمرسون.

الوسط: كانتي، جورجينهو، كوفاسيتش.

الهجوم: بيدرو، هازارد، جيرود.

ويتواجد على دكة البدلاء: كاباليرو، كيومينج، كاهيل، زاباكوستا، أمبادو، ألونسو، ماكيشران، جالاجير، باركلي، ويليان، هيجواين.