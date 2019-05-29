شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» على مقاعد بدلاء أرسنال في مواجهة تشيلسي بنهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره تشيلسي، في المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، على ملعب باكو الأوليمبي بأذربيجان، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي «يورباليج».
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: بيتر تشيك.
الدفاع: سقراطيس، كوسيليني، مونريال، مايتلاند.
الوسط: توريرا، شاكا، كولاسينالك، أوزيل.
الهجوم: أوباميانج، لاكازيت.
ويتواجد على دكة البدلاء: لينو، ليخنشتاينر، موستفاي، جينكينسون، محمد النني، جيندوزي، ويلوك، ساكا، ديان إليف، أيوبي، نكيتا، ويلبيك.
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