شكرا لقرائتكم خبر عن 30 لاعبًا في قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لوديتي أوزبكستان وفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، قائمة تضم 30 لاعبًا استعدادا لبدء معسكر الفريق الذي يتخلله 3 مباريات ودية، أمام أوزبكستان يومي 9 و11 يونيو في أوزبكستان، ويوم 16 يونيو أمام المنتخب الفلسطيني الشقيق بفلسطين.

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يستعد منتخب مصر الأوليمبى لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بمصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وجاءت القائمة كالتالي:

عمر ضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، أسامة جلال، محمود الجزار، أحمد رمضان، محمود مرعي، محمد عبدالسلام، محمد صادق، عبدالرحمن مجدي، كريم العراقي، أكرم توفيق، أحمد مصطفى، غنام محمد، ناصر ماهر، إمام عاشور، أحمد حمدي، شريف رضا، عمار حمدي، صلاح محسن، ناصر منسي، مصطفى محمد، رمضان صبحي، عمر مرموش، أحمد ياسر ريان، كريم يحيى، أحمد أيمن، أحمد يوسف، أحمد سعيد.