شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الزمالك ورئيسه بلقب الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، برقية تهنئة إلى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجماهير الفريق والشعب المصري، بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الكونفيدرالية الأفريقية .

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أشاد رئيس مجلس النواب، في برقية التهنئة بالانتصار المستحق للزمالك والمجهود الكبير المبذول من الفريق وتحويلهم الحلم إلى حقيقة، وأنهم نجحوا في خلق حالة من السعادة لدي القيادة السياسية بالدولة، ولدى الشعب المصري بأكمله.

وتمنى الدكتور على عبدالعال، مزيدا من البطولات والألقاب للقلعة البيضاء.