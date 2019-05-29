شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش استعدادا للمرحلة المقبلة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، إلى تجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والمعنوية وذلك من خلال التدريبات اليومية والجلسات المنفردة مع اللاعبين حيث عقد المدير الفني أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق لتحفيزهم ومطالبتهم بتنفيذ بعض التعليمات الفنية.
وكان لاسارتي قد اجتمع بحراس الأهلي في مران الأمس كما عقد جلسة مطولة مع محمد هاني لاعب الفريق.
ويركز الجهاز الفني للأهلي على تدريبات الكرة بشكل أكبر من أجل تصويب بعض الاخطاء وتنفيذ بعض الجمل الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.