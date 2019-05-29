شكرا لقرائتكم جلسة فى طلائع الجيش لحسم مصير "لوك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو طلائع الجيش خلال الساعات القليلة المقبلة موقف بقاء البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للفريق مع الفريق أو رحيله خلال الجلسة التي ستجمعهما في الأيام القادمة .

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدوري محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 41 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .

وقرر البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة 12 يوماً من التدريبات عقب التعادل الايجابى 1-1 مع المقاصة فى الجولة الأخيرة للدوري .