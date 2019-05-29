شكرا لقرائتكم ماذا قال زيدان عن رحيل راموس؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى عن غضبه من الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية بشأن رحيل قائد الفريق الملكى سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية..

قال موقع "أوك دياريو" الإسباني، إن زيدان يستبعد نهائياً فكرة رحيل سيرجيو راموس عن ريال مدريد في الصيف المقبل وطلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي عدم بيع قائد المرينجي مشيرا إلى أن زيدان غاضب من الأنباء التي تتردد حول رحيل سيرجيو راموس لأن الأخير حجر أساسي في مشروعه القادم في ريال مدريد.

Advertisements

كان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد كشف عن طلب راموس الرحيل مجانا إلى الدوري الصيني لكنه رفض طلبه حيث ذكر الموقع، إن فلورنتينو بيريز لا يمانع فى بيع راموس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لكن بشرط الحصول على 100 مليون يورو من أجل ضم بديل قوى له.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو 2021 مقابل 800 مليون يورو كشرط جزائي ويحصل على 12 مليون يورو سنويا بينما العرض الصيني يقدر بـ35 مليون يورو في السنة الواحدة لمدة 3 سنوات.