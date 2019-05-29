شكرا لقرائتكم صراع ثنائي بين الحاوي وصالح لحجز مكان أساسي بالأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد تدريبات الأهلى منافسة شرسة خاصة بين ثنائي الفريق وليد سليمان وصالح جمعة، لاقتناص مقعد أساسي فى التشكيلة الحمراء، وبالتحديد بمركز صانع الألعاب. يسعي الأهلى تثبيت لاعب فى مركز عبد الله السعيد منذ رحيله عن صفوف الفريق، قبل أن يشارك ناصر ماهر إلا أنه سرعان ما خرج من الحسابات ويشارك صالح جمعة بدلاً منه، إلا أن عودة الحاوي وليد سليمان جعلت الجهاز الفني فى حيرة من أمره لاختيار اللاعب رقم 10 فى التشكيلة الحمراء. واختير وليد سليمان فى قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية المقبلة فيما لم يتم استدعاء صالح جمعة لقائمة الفراعنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صراع ثنائي بين الحاوي وصالح لحجز مكان أساسي بالأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.