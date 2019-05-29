شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح ملف تجديد عقد صالح جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي ج مع صالح جمعة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة اللاعب في مسألة تمديد عقده .
سبق أن رحب صالح جمعة بتمديد عقده مع الأهلي بشكل مبدئي ومن المقرر أن يعقد عب الحفيظ جلسة مع اللاعب للإتفاق حول عدة بنود تتعلق بالعقد خاصة وأن صالح جمعة من اللاعبين الذين أضافوا الكثير للفريق منذ قيده في القائمة منذ إنتقالات يناير الماضية.
ويشارك صالح جمعة في مباريات الاهلي الماضية ويقدم عروض جيدة مع الفريق بجانب إلتزامه مع الفريق وعدم خروجه عن النص.
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