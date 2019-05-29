شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: مباراة الزمالك بالنسبة لنا تحصيل حاصل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى أنه يرفض إقحام ناديه فى أزمة مباريات الدوري المشتعلة بين عدد من أندية المسابقة فى الوقت الراهن
وشدد على أن مباراة فريقه مع الزمالك بالنسبة لنا تحصيل حاصل فلو أٌقيمت قبل كأس الامم الافريقية أو بعدها لن تفرق كثيراً لذا لم نقحم أنفسنا فى هذه الازمة "
يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 33 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد .
وكان جهاز الدراويش قد منح لاعبيه راحة 15 يوماً من المران نظرا لعدم تحديد موعد المباراة المتبقية للفريق هذا الموسم أمام الزمالك .
وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".
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