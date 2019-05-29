شكرا لقرائتكم طاهر محمد يقترب من قيادة هجوم المقاولون أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ارتفعت أسهم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب في المشاركة بمباراة فريقه أمام الأهلي التي تم تأجيلها لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة وأن اللاعب بات قريباً من العودة للملاعب.
وأكد الجهاز الفني للمقاولون أن طاهر طاهر يسير بخطى ثابته في البرنامج التأهيلي إلا أن الجهاز الفني لم يوافق على مشاركة اللاعب في مباراة الأهلي قبل أن يتم تأجيلها حرصاً على الشفاء التام لنجم وسط الفريق.
كان رامي ربيع مدرب المقاولون قد أكد أن طاهر طاهر عاد إلى التدريب على الملعب قبل أيام حيث يتعافى لاعب وسط المقاولون من إصابة غضروف الركبة التي كانت قد تعرض لها في وقت سابق .
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 47 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة فقط مع النادي الأهلي في المسابقة من المرتقب إقامتها بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر طاهر محمد يقترب من قيادة هجوم المقاولون أمام الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.