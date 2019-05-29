شكرا لقرائتكم طاهر محمد يقترب من قيادة هجوم المقاولون أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتفعت أسهم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب في المشاركة بمباراة فريقه أمام الأهلي التي تم تأجيلها لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة وأن اللاعب بات قريباً من العودة للملاعب.

وأكد الجهاز الفني للمقاولون أن طاهر طاهر يسير بخطى ثابته في البرنامج التأهيلي إلا أن الجهاز الفني لم يوافق على مشاركة اللاعب في مباراة الأهلي قبل أن يتم تأجيلها حرصاً على الشفاء التام لنجم وسط الفريق.

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كان رامي ربيع مدرب المقاولون قد أكد أن طاهر طاهر عاد إلى التدريب على الملعب قبل أيام حيث يتعافى لاعب وسط المقاولون من إصابة غضروف الركبة التي كانت قد تعرض لها في وقت سابق .

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 47 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة فقط مع النادي الأهلي في المسابقة من المرتقب إقامتها بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.