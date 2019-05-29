شكرا لقرائتكم رمضان صبحي ومصطفي محمد علي رأس قائمة المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي قائمة تضم 30 لاعباً استعدادا لبدء معسكر الفريق الذي يتخلله مباراتين أمام اوزبكستان يومي 9 و11 يونيو قم مواجهة فلسطين يوم 16 يونيو. وشهدت القائمة تواجد رمضان صبحي نجم الأهلي والذى لم يتم اختياره لقائمة المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية، بجانب مصطفى محمد نجم الزمالك المعار إلى طائع الجيش وجاءت القائمة كالتالى :

قائمة المنتخب الاولمبى

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