إيهاب جلال مع صديق عمره فى الحرم المكى...

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جدة - عمرو شويل حرص إيهاب جلال المدرير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى على أداء مناسك العمرة مع صديق عمره ووكيل أعماله تامر النحاس. ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 52 نقطة.

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