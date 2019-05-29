شكرا لقرائتكم مفاضلة مغربية بالزمالك حول قيادة الأبيض ضد الإنتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، مفاضلة بين الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، لقيادة هجوم الأبيض فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدرس جروس عودة خالد بوطيب لهجوم الزمالك بعدما شارك فى الدقائق الأخيرة من مواجهة نهضة بركان المغربى بنهائى الكونفدرالية، عقب عودته من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، أو الإبقاء على حميد أحداد فى هجوم الزمالك بصفة أساسية، بعد المستوى المميز الذى ظهر به فى نهائى الكونفدرالية.

ويغيب عمر السعيد عن مواجهة الإنتاج بسبب الإيقاف، ليصبح أمام جروس خيارين سواء بعودة بوطيب لقيادة الهجوم، أم استمرار أحداد بعد الأداء المميز الذى قدمه أمام نهضة بركان.