شكرا لقرائتكم موعد عودة طاهر طاهر للملاعب؟ المقاولون يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون بأن اللاعب طاهر محمد طاهر سيخوض برنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة، وأن اللاعب بدأ في التعافي من الإصابة.
وأوضح عادل في تصريحاته لسوبر كورة :أنه سيكون من الصعب أن يلحق اللاعب بباقي المباريات، وسيكون أكثر جاهزية في الموسم المقبل وكان طاهر محمد طاهر أصيب بقطع في غضروف الركبة في مباراة المقاولون مع المصري بالدوري، وأدى اللاعب عملية جراحية في ألمانيا .
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