شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد ينتزع صلاحيات رئيس اتحاد الكرة وسط صمت أعضاء الجبلاية !!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حتى كتابة هذه السطور لم يخرج ردا شافيا، ولا حتى نصف رد على كل ما يفعله أحمد مجاهد، لدرجة أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، يؤكدون أن مجاهد انتزع كل ما يمكن من صلاحيات الرئيس هانى أبو ريدة؟!

الاستفسار من الأعضاء يجيي فى الوقت الذى لا يجدون أى ردود على ما يفعله أو يأخذه من قرارات برضي تام من هانى أبو ريدة.

انتزاع أحمد مجاهد صلاحيات رئيس اتحاد الكرة، بدأ بفتح قنوات اتصال مباشرة مع الأندية والرد عليهم بشكل مباشر وعزل رئيس الجبلاية الحقيقى والواقعى عن الأحداث بشكل غير مفهوم.

ولم تتوقف تصرفات أحمد مجاهد العنترية عند التعامل المحلي فقط، بل امتدت لخارج أرجاء الوطن بعدما تولي مسئولية استقبال كافة الخطابات الرسمية الواردة لاتحاد الكرة من الجهات المختلفة سواء الاتحاد الأفريقى "الكاف"، أو الاتحاد الدولي "الفيفا"، وكذلك استقبال الخطابات الخاصة بالمنتخب الأول المصري من الاتحادات الأخرى بخصوص التنسيق على إقامة الوديات والمعسكرات وتبادل الخبرات.

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أحمد مجاهد الذى يتولى رئاسة لجنة المسابقات بدوري القسمين الثاني والثالث كان يرغب فى تولي رئاسة لجنة القسم الأول كذلك لكن عامر حسين رئيس اللجنة رفض تماما وهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة ليفشل مخطط مجاهد فى السيطرة على لجان مسابقات كافة المسابقات المحلية بالكرة المصرية.

مجاهد لم يكتفى بذلك وإنما قرر تنصيب نفسه رئيسا للجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، وقرر من تلقاء نفسه أن يعطى نفسه صلاحيات النظر فى الشكاوى المختلفة المقدمة من اللاعبين ضد الأندية أو العكس وليس هذا وحسب بل يصدر أى قرارات فى هذه الشكاوى.

لم يكتفى مجاهد بتنصيب نفسه فى هذا الموقع فقط بل قرر أن يكون مستشارا قانونيا لاتحاد الكرة، رغم عدم علمه بأى أمور قانونية، لكن هذا لم يمنحه من الحصول على كافة العقود الخاصة باتحاد الكرة لدراستها من الناحية القانونية والبت فيها رغم أنه لا يجيد سوى قراءة العقد فقط مثل أى مواطن آخر يستطيع فعل نفس الأمر دون معرفة خباياه وكواليس ما فيه.

ويقوم أحمد مجاهد بدور رئيس الاتحاد وينتزع صلاحياته فيما يخص تحديد مواعيد اجتماعات اتحاد الكرة، حيث لا يعلم أعضاء الجبلاية الموعد إلا من خلال مجاهد الذى يخطر الجميع قبلها بساعات قليلة سواء خلال اتصال تليفوني أو عبر الواتس آب.

والسؤال الذى يفرض نفسه بقوة فى الوقت الحالى، لماذا هذا الصمت على تصرفات أحمد مجاهد وتجاوزاته التى تخطت كافة الحدود.