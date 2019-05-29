شكرا لقرائتكم ضمك يعزز صفوفه بالمدافع البرازيلي جورجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ضمك، اليوم الأربعاء، التوقيع مع قلب الدفاع البرازيلي جورجي فيليبي، قادما من صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
وبدأ جورجي، 30 عاماً، مسيرته الكروية في مونتي أليغري البرازيلي قبل 10 أعوام، وتنقل بين العديد من الأندية البرازيلية مثل فيغيرنسي وجوفينتود وألاغوانو، قبل أن يلعب في البرتغال لديسبورتيفو أفيس منذ يناير 2018، ليحقق معهم بطولة كأس البرتغال للموسم قبل الماضي على حساب سبورتينغ لشبونة بهدفين لهدف. ويعد جورجي هو ثالث استقطابات ضمك بعد التعاقد مع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين، والمهاجم المغربي زكريا حدراف.
وكان قد تأهل ضمك إلى الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل، 2019 - 2020، بشكل مباشر بعدما حل وصيفاً في ترتيب أندية الدرجة الأولى السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمك يعزز صفوفه بالمدافع البرازيلي جورجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.