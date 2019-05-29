شكرا لقرائتكم تشيزني يبدأ مرحلة التأهيل بعد عملية ناجحة في الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فريق يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، يوم الأربعاء، أن البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى الفريق سيبدأ إعادة التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
وأجرى تشيزني، 29 عاما، جراحة في ركبته اليمنى بأحد مستشفيات مدينة برشلونة الإسبانية.
وغاب تشيزني، الذي انضم ليوفنتوس قادما من روما الإيطالي في عام 2017، عن المباراة الختامية للموسم المنصرم والتي أقيمت يوم الأحد الماضي، علما بأنه شارك في 28 مباراة ببطولة الدوري الإيطالي.
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