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تشيزني يبدأ مرحلة التأهيل بعد عملية ناجحة في الركبة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فريق يوفنتوس، بطل لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، يوم الأربعاء، أن البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى الفريق سيبدأ إعادة التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وأجرى تشيزني، 29 عاما، جراحة في ركبته اليمنى بأحد مستشفيات مدينة الإسبانية.

وغاب تشيزني، الذي انضم ليوفنتوس قادما من روما الإيطالي في عام 2017، عن المباراة الختامية للموسم المنصرم والتي أقيمت يوم الأحد الماضي، علما بأنه شارك في 28 مباراة ببطولة الدوري الإيطالي.

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