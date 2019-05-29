أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا حول منع أحمد مجاهد لفريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوى ، رغم الحصول على التصريحات اللازمة ، وجاء نص البيان على النحو التالى:
"فوجئت الشركة المتحدة وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة ، إلا أن السيد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة والذى تصادف وجوده فى مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت ، ومنع فريق التصوير من استكمال مهمته التى تصب فى...
كانت هذه تفاصيل خبر حصلنا على موافقات القوات المسلحة.. الشركة المتحدة تتخذ إجراءات ردا على منع قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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